На польско-белорусской границе агитируют записываться в переписи поляками
Активисты зарегистрированного в Польше фонда Młode Kresy с польской стороны границы в Кузнице агитировали белорусских граждан, которые стояли в очереди в пункт пропуска, записываться в переписи населения поляками.
Польские активисты раздавали листовки с информацией о переписи и призывами заявить во время переписи о своей польской национальности, сообщает
«Если они в какой-то степени чувствуют себя поляками, то пусть запишутся поляками», — сказала журналистам
На этой неделе активисты планируют также раздавать листовки на одном из литовско-белорусских пунктов пропуска.
До начала переписи активисты расклеивали в белорусских регионах, где живет большое польское национальное меньшинство, наклейки и плакаты подобного содержания, передает