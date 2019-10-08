На польско-белорусской границе агитируют записываться в переписи поляками

Активисты зарегистрированного в Польше фонда Młode Kresy с польской стороны границы в Кузнице агитировали белорусских граждан, которые стояли в очереди в пункт пропуска, записываться в переписи населения поляками.

Фотo: Facebook.com/Polacy-Grodzieńszczyzny

Польские активисты раздавали листовки с информацией о переписи и призывами заявить во время переписи о своей польской национальности, сообщает Kresy.pl .

«Если они в какой-то степени чувствуют себя поляками, то пусть запишутся поляками», — сказала журналистам TVP Białystok активистка фонда Эвелина Подгорна, которая сама родом из Львова.

На этой неделе активисты планируют также раздавать листовки на одном из литовско-белорусских пунктов пропуска.