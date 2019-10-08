На польско-белорусской границе агитируют записываться в переписи поляками

/ Общество
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Активисты зарегистрированного в Польше фонда Młode Kresy с польской стороны границы в Кузнице агитировали белорусских граждан, которые стояли в очереди в пункт пропуска, записываться в переписи населения поляками.

Фотo: Facebook.com/Polacy-Grodzieńszczyzny

Польские активисты раздавали листовки с информацией о переписи и призывами заявить во время переписи о своей польской национальности, сообщает Kresy.pl.

«Если они в какой-то степени чувствуют себя поляками, то пусть запишутся поляками», — сказала журналистам TVP Białystok активистка фонда Эвелина Подгорна, которая сама родом из Львова.

На этой неделе активисты планируют также раздавать листовки на одном из литовско-белорусских пунктов пропуска.

До начала переписи активисты расклеивали в белорусских регионах, где живет большое польское национальное меньшинство, наклейки и плакаты подобного содержания, передает Hrodna.life. Агитационные материалы появились в Гродно, Лиде, Щучине, Волковыске, Вороново и Ивье.
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Тэги: Беларусь-Польша польская диаспора Персона: Эвелина Подгорна

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