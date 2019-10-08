Лукашенко посетит Австрию с официальным визитом 12 ноября

Глава государства посетит австрийско-белорусский бизнес-форум.

Пресс-служба президента Австрии подтвердила svaboda.org , что 12 ноября президента Беларуси ждут с визитом в Вене. Подробности пока не уточнили.

В июле этого года президент Австрии Александр Ван дер Беллен поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости и заявил, что будет рад приветствовать его в ноябре в Вене.

Это будет первый официальный визит белорусского президента в Евросоюз за последние годы. После попадания в санкционные списки белорусский президент летал в Евросоюз несколько раз.