Лукашенко посетит Австрию с официальным визитом 12 ноября

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Глава государства посетит австрийско-белорусский бизнес-форум.


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Пресс-служба президента Австрии подтвердила svaboda.org, что 12 ноября президента Беларуси ждут с визитом в Вене. Подробности пока не уточнили.

В июле этого года президент Австрии Александр Ван дер Беллен поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости и заявил, что будет рад приветствовать его в ноябре в Вене.

Это будет первый официальный визит белорусского президента в Евросоюз за последние годы. После попадания в санкционные списки белорусский президент летал в Евросоюз несколько раз.
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Тэги: Беларусь-Австрия Беларусь-ЕС Персона: Александр Лукашенко Александр Ван дер Беллен Город: Вена

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