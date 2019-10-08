Лукашенко посетит Австрию с официальным визитом 12 ноября
Просмотров: 171
Глава государства посетит австрийско-белорусский бизнес-форум.
Пресс-служба президента Австрии подтвердила
В июле этого года президент Австрии Александр Ван дер Беллен поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости и заявил, что будет рад приветствовать его в ноябре в Вене.
Это будет первый официальный визит белорусского президента в Евросоюз за последние годы. После попадания в санкционные списки белорусский президент летал в Евросоюз несколько раз.