Отставной офицер ГРУ «слил» важную информацию о российских диверсантах

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Газета New York Times опубликовала заметку о войсковой части российской разведки 29155, военнослужащих которой подозревают в причастности к «кампании по дестабилизации Молдовы» в 2014 году, в покушении на убийство болгарского продавца оружия, попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году и в отравлении Сергея Скрипаля.


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Отставной офицер ГРУ, знакомый с деятельностью части 29155, анонимно рассказал изданию, что она специализируется на подготовке к «диверсионным» миссиям, и бойцы могут работать по-разному: «в группах или индивидуально — взрывы, убийства, что угодно».

По версии газеты, часть действует не менее 10 лет, ее штаб-квартира находится в учебном центре специального назначения № 161 в восточной части Москвы; об этом ранее писало «Настоящее время». Некоторые из разведчиков части 29155 участвовали в военных действиях в Афганистане, Чечне и Украине.

Впервые, по данным New York Times, западные спецслужбы вычислили часть 29155 после неудавшегося государственного переворота в Черногории: местные власти обвинили действовавших по фиктивным паспортам российских разведчиков в попытке сорвать вступление страны в НАТО и обеспечить приход к власти пророссийских сил.


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В 2018 году Bellingcat раскрыл личности двух подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Как пишет газета со ссылкой на британских чиновников, за год до этого инцидента трое сотрудников части 29155 ездили в Великобританию — вероятно, для отработки операции. Одним из них был Мишкин, второй использовал псевдоним Сергей Павлов, третий — Сергей Федотов — курировал миссию.

Спустя некоторое время было установлено что в 2017 году Федотов и Павлов якобы участвовали в операции по отравлению болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева. Как пишет New York Times, его пытались убить дважды: в Софии и в его доме на побережье Черного моря спустя месяц после первого покушения.
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Тэги: дело об отравлении Скрипаля ГРУ разведка Персона: Анатолий Чепига Александр Мишкин Эмилиан Гебрев

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