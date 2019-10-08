В Руанде создали первый африканский смартфон

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.

Кигали, столица Руанды. Фото: newtimes.co.rw

Начался серийный выпуск двух моделей новинки — Mara X и Mara Z. Они используют операционную систему Android и в розничной продаже обойдутся покупателю в 190 и 130 долларов соответственно, сообщила издающаяся в Кигали газета The New Times .

До сих пор мировые компании занимались сборкой смартфонов в других странах Африки — Алжире, Египте, Эфиопии и ЮАР, однако компоненты для них импортируются. В Руанде первыми принялись за полный цикл производства, включая материнские платы и более мелкие компоненты. Всего при сборке одного смартфона требуются свыше тысячи деталей.

Rwanda’s Mara Group launched two smartphones on Monday, Mara X and Mara Z.







They will use Google’s Android operating system and compete with Samsung. Mara Group CEO Ashish Thakkar said it was targetting customers willing to pay more for quality. pic.twitter.com/YRvuS8k0nG — Katlego Maseng (@KatlegoMaseng1) October 8, 2019

Строительство завода по производству смартфонов в Руанде обошлось в 24 млн долларов, он способен выпускать до 1200 единиц продукции в сутки. Mara Group рассчитывает воспользоваться преимуществами континентальной зоны свободной торговли в Африке, соглашение в которой вступит в силу в июле 2020 года. Она объединит в общий рынок 55 стран и 1,3 млрд человек.