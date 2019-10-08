В Руанде создали первый африканский смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Начался серийный выпуск двух моделей новинки — Mara X и Mara Z. Они используют операционную систему Android и в розничной продаже обойдутся покупателю в 190 и 130 долларов соответственно, сообщила издающаяся в Кигали газета
До сих пор мировые компании занимались сборкой смартфонов в других странах Африки — Алжире, Египте, Эфиопии и ЮАР, однако компоненты для них импортируются. В Руанде первыми принялись за полный цикл производства, включая материнские платы и более мелкие компоненты. Всего при сборке одного смартфона требуются свыше тысячи деталей.
Строительство завода по производству смартфонов в Руанде обошлось в 24 млн долларов, он способен выпускать до 1200 единиц продукции в сутки. Mara Group рассчитывает воспользоваться преимуществами континентальной зоны свободной торговли в Африке, соглашение в которой вступит в силу в июле 2020 года. Она объединит в общий рынок 55 стран и 1,3 млрд человек.