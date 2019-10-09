Врач-онколог не исключил, что Заворотнюк отправили домой умирать

Семья и окружение популярной российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не комментирует появившуюся в понедельник информацию о ее выписке из частного медицинского центра.

Многомиллионные поклонники таланта актрисы с нетерпением ждут хороших новостей о здоровье своей любимицы. Многие пишут слова поддержки в адрес семьи Анастасии. Однако, не исключено, что все может быть не так радостно, как могло показаться на первый взгляд.

Так, по мнению врача-онколога центра имени Блохина Игоря Долгополова, выписка пациентки может быть связана с двумя причинами. Свои предположения он высказал телеканалу «Звезда» .

Доктор отметил, что такое решение медики приняли из-за того, что в лечении нужно сделать перерыв либо от того, что прописанное лечение неэффективно.

Во втором случае это означает, что пациент выписывается на паллиативную терапию домой.

Если диагноз, который звучал в СМИ — глиобластома — является верным, то прогнозы могут быть неутешительными.

Паллиативная терапия — лечение, направленное на облегчение симптомов болезни у больных в случаях, когда нет надежды на излечение.

В конце минувшей недели ряд телеграм-каналов опубликовали переписку одного из якобы сотрудников ЕМЦ, который сообщал, что любимая миллионами актриса скончалась. Окружение «моей прекрасной няни» сделало официальное заявление по этому поводу, призвав СМИ «прекратить спекуляции вокруг ее здоровья» и «верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ».

Не так давно сообщалось, что бывшая сотрудница медцентра заявила, что тайно снимала Заворотнюк и теперь готова продать видео и фото.

23 сентября сообщалось, что на НТВ вышел сюжет, в котором женщина, проходящая лечение в той же клинике, что и Заворотнюк, заявила о состоянии актрисы: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…».

До этого появилась обнадеживающая информация о том, что Заворотнюк была сделана вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.

Как ранее отмечал академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов, диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Не так давно СМИ писали, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.

На этой неделе сообщалось, что после трехнедельного обследования специалисты частной клиники, где находится «моя прекрасная няня», пришли к выводу, что опухоль неоперабельна. Теперь ее будут поддерживать только медикаментами. На данный момент состояние Анастасии оценивается как стабильно тяжелое.