КХЛ. Динамовское дерби: минчане обыграют латвийцев
Хоккеисты минского «Динамо» обыграют рижских одноклубников в динамовском дерби. Такой вывод можно сделать из коэффициентов, выставленных букмекерами.
Встреча географических соседей пройдет сегодня на «Арена-Рига».
Хозяева крайне неудачно выступают в этом сезоне (в 14 поединках у них всего три виктории). Более того, в последний раз ни праздновали победу 16 сентября, после чего проиграли восемь матчей с общей разницей 6:35.
В этой связи, фаворитом предстоящего противостояния букмекеры назвали минчан:
- победа хозяев — 2.80-2.90;
- ничья — 3.90-4.05;
- победа гостей — 2.15-2.25.
Стартовое вбрасывание произойдет в 19:30 по минскому времени.