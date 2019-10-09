КХЛ. Динамовское дерби: минчане обыграют латвийцев

Хоккеисты минского «Динамо» обыграют рижских одноклубников в динамовском дерби. Такой вывод можно сделать из коэффициентов, выставленных букмекерами.

Встреча географических соседей пройдет сегодня на «Арена-Рига».

В Ригу улетели 24 «зубра». Ещё два хоккеиста присоединятся к команде в Хельсинки.



К сожалению, у нас есть два очень неприятных сюрприза https://t.co/xxr4u1EOIT pic.twitter.com/lslRWjSIKF — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) 8 октября 2019 г.

Хозяева крайне неудачно выступают в этом сезоне (в 14 поединках у них всего три виктории). Более того, в последний раз ни праздновали победу 16 сентября, после чего проиграли восемь матчей с общей разницей 6:35.

В этой связи, фаворитом предстоящего противостояния букмекеры назвали минчан:

победа хозяев — 2.80-2.90;

ничья — 3.90-4.05;

победа гостей — 2.15-2.25.

Стартовое вбрасывание произойдет в 19:30 по минскому времени.