КХЛ. Динамовское дерби: минчане обыграют латвийцев

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Хоккеисты минского «Динамо» обыграют рижских одноклубников в динамовском дерби. Такой вывод можно сделать из коэффициентов, выставленных букмекерами.

Встреча географических соседей пройдет сегодня на «Арена-Рига».

Хозяева крайне неудачно выступают в этом сезоне (в 14 поединках у них всего три виктории). Более того, в последний раз ни праздновали победу 16 сентября, после чего проиграли восемь матчей с общей разницей 6:35.

В этой связи, фаворитом предстоящего противостояния букмекеры назвали минчан:

  • победа хозяев — 2.80-2.90;
  • ничья — 3.90-4.05;
  • победа гостей — 2.15-2.25.

Стартовое вбрасывание произойдет в 19:30 по минскому времени.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Рига

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