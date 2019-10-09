Лукашенко на два дня покинет Беларусь

С завтрашнего дня, десятого октября, начнется визит Александра Лукашенко в Туркменистан.

Фото из архива

Как сообщили в пресс-службе главы государства, он будет носить статус рабочего.

В Ашхабаде Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которые собираются рассмотреть ряд вопросов совместной кооперации.

Кроме этого, в повестке дня глав государств значатся вопросы сотрудничества в правоохранительной и военной сферах, борьба с терроризмом и экстремизмом.

Ожидается, что на полях саммита Лукашенко встретится тет-а-тет со своими коллегами.