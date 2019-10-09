ГАИ проведет спецоперацию «Фильтр»

/ Общество
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В предстоящие субботу и воскресенье сотрудники Госавтоинспекции проведут спецмероприятие «Фильтр».

Фото УГАИ Минской области

Как сообщается, акция будет проходить на территории нескольких районов столичного региона.

Отмечается, что в первую очередь будет уделено внимание следующим аспектам:

  • соблюдению скоростных режимов;
  • выявлению бесправников;
  • пресечению пьянства за рулем;
  • правилам перевозки пассажиров.

В ГАИ отметили, что проверка для законопослушных автомобилистов займет немного времени.

Кроме этого, напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!». 
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Тэги: ГАИ операция Фильтр

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