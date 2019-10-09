ГАИ проведет спецоперацию «Фильтр»

В предстоящие субботу и воскресенье сотрудники Госавтоинспекции проведут спецмероприятие «Фильтр».

Фото УГАИ Минской области

Как сообщается, акция будет проходить на территории нескольких районов столичного региона.

Отмечается, что в первую очередь будет уделено внимание следующим аспектам:

соблюдению скоростных режимов;

выявлению бесправников;

пресечению пьянства за рулем;

правилам перевозки пассажиров.

В ГАИ отметили, что проверка для законопослушных автомобилистов займет немного времени.

Кроме этого, напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!».