ГАИ проведет спецоперацию «Фильтр»
В предстоящие субботу и воскресенье сотрудники Госавтоинспекции проведут спецмероприятие «Фильтр».
Как сообщается, акция будет проходить на территории нескольких районов столичного региона.
Отмечается, что в первую очередь будет уделено внимание следующим аспектам:
- соблюдению скоростных режимов;
- выявлению бесправников;
- пресечению пьянства за рулем;
- правилам перевозки пассажиров.
В ГАИ отметили, что проверка для законопослушных автомобилистов займет немного времени.
Кроме этого, напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!».