Ученые предупредили о смертельной опасности электронных сигарет

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Американские ученые в ходе исследования выяснили, что электронные сигареты несут смертельную опасность.


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Согласно последним работам Медицинской школы Нью-Йоркского университета, испарения этих устройств всего за год спровоцировали развитие рака легких у 23% лабораторных мышей.

Клетки у 58% мышей изменились, приблизившись к стадии аномального деления, характерного для онкологических заболеваний.

Как сообщается, грызунов разделили на три группы. Первые (40 особей) в течение 54 недель подвергались воздействию испарений электронных сигарет с никотином. Вторые (20) контактировали с испарениями без никотина. Третья группа была контрольной.

Оказалось, что у 9 из 40 мышей из первой группы появился рак легких — аденокарциномы двух типов.

Кроме этого, у 23 мышей из 40 ученые обнаружили гиперплазию — избыточный рост числа клеток, характерный, в том числе, для рака, пишет newsru.com.

Ранее сообщалось, что в Беларуси электронные сигареты приравняли к обычным. Это значит, что и продавцы, и потребители этой продукции теперь подпадают под действие антитабачного законодательства.
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Тэги: электронные сигареты мыши Город: Нью-Йорк

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