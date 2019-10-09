18-летний пьяный сельчанин из Столинского района бросил петарду в салон чужого авто
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До трех лет лишения свободы грозит 18-летнему жителю Столинского района, которого подозревают в хулиганстве.
По данным следствия, накануне вечером житель поселка Речица будучи пьяным бросил петарду в салон проезжающей машины.
В автомобиле повреждены обивка салона и одежда водителя.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК.
У подозреваемого при задержании были изъяты еще две петарды, сообщили в Следственном комитете.