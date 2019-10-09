18-летний пьяный сельчанин из Столинского района бросил петарду в салон чужого авто

До трех лет лишения свободы грозит 18-летнему жителю Столинского района, которого подозревают в хулиганстве.

По данным следствия, накануне вечером житель поселка Речица будучи пьяным бросил петарду в салон проезжающей машины.

В автомобиле повреждены обивка салона и одежда водителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК.

У подозреваемого при задержании были изъяты еще две петарды, сообщили в Следственном комитете.