Юная белоруска прошла в испанское шоу «Голос. Дети»

На испанском канале Antena3 стартовал новый сезон телепроекта «Голос. Дети». На этап «слепых прослушиваний» пришла участница белорусской тин-группы Monkey Tops Руслана Панчишина.

Девочка спела It's A Man's World Джеймса Брауна и развернула своим исполнением к себе кресла двух членов жюри. Руслана в качестве наставника выбрала Росарио Флорес, испанскую певицу и двукратную обладательницу премии «Грэмми».

В этом году Руслана Панчишина, воспитанница центра искусств «Арт-Платформа», в составе группы Monkey Tops заняла третье место в финале национального отбора на детское «Евровидение». Профессиональное жюри поставило группе высший балл.