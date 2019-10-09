Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевский комитет присудил главную в мире премию по химии за 2019 год Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Йошино.

Таким образом, Шведская академия наук оценила их труды по развитию литий-ионных батарей.

Как пишет «Ъ» , Стэнли Уиттингхем исследовал сверхпроводники и обнаружил чрезвычайно энергоемкий материал (он использовал для создания инновационного катода в литиевой батарее).

Джон Гуденаф предсказал, что катод будет иметь еще больший потенциал, если он будет сделан с использованием оксида металла вместо сульфида металла (позже доказал, что оксид кобальта с интеркалированными ионами лития может производить до четырех вольт).

В свою очередь Гуденаф Акир Йошино создал первый коммерческий литий-ионный аккумулятор (вместо реактивного лития в аноде он использовал нефтяной кокс).

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине и физике. Лауреат указанного выше Нобеля за мир будет объявлен 11 октября. Сегодня же станет известен победитель в области химии.