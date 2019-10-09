Видеофакт. В Полоцке мужчина спрыгнул с высокого моста — он в реанимации

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В сети появился ролик с прыгающим в Полоцке со старого высокого моста в воду мужчиной.

По информации gorod214.by, инцидент произошел накануне вечером.

Как отметила официальный представитель УВД Витебской области Ольга Шкуратова, мужчина жив и находится в реанимации под присмотром врачей — у него диагностированы общее переохлаждение, ушиб грудной клетки, резаные раны левого предплечья.

Отмечается, что он находился в нетрезвом состоянии.

Ранее он также предпринимал попытки самоубийства.
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Тэги: попытка суицида Персона: Ольга Шкуратова Город: Полоцк

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