Шнуров тонко протролил отдых Путина в Сибири
Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров тонко поиронизировал по поводу аскетичного отдыха президента РФ Владимира Путина.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, перед своим днем рождения глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу «гулял по сибирскому лесу, собирал грибы, за рулем внедорожника проехал по тайге».
Шнуров по этому поводу написал:
Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошёл,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладится тишью.
Лес листвой своей гудит.
А в кустах танки, как лоси.
Я люблю побыть один.
Как же хорошо, что осень!
Стих был