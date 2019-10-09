Шнуров тонко протролил отдых Путина в Сибири

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров тонко поиронизировал по поводу аскетичного отдыха президента РФ Владимира Путина.

Фото пресс-службы Кремля

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, перед своим днем рождения глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу «гулял по сибирскому лесу, собирал грибы, за рулем внедорожника проехал по тайге».

Шнуров по этому поводу написал:

Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошёл,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит.

Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладится тишью.

Лес листвой своей гудит.

А в кустах танки, как лоси.

Я люблю побыть один.

Как же хорошо, что осень!