Минобороны отчиталось об успешном испытании модернизированного «Урагана»

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Испытания боевыми пусками модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» прошли на полигоне «Осиповичский».

Источник: Минобороны

По информации пресс-службы Минобороны, данная система прошла углубленную модернизацию на отечественных предприятиях ВПК, в ходе которой были значительно улучшены тактико-технические характеристики. Обновленная РСЗО приобрела новые шасси, были установлены современные средства навигации, связи, передачи данных, позиционирования и др.

В ведомстве заверили, что результат модернизации боевой машины «оправдал все ожидания».

В скором времени пройдут государственные испытания, после которых решится вопрос о постановке боевых машин в Вооруженные Силы.
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Тэги: РСЗО Ураган Минобороны Город: Осиповичи

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