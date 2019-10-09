Минобороны отчиталось об успешном испытании модернизированного «Урагана»

Испытания боевыми пусками модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» прошли на полигоне «Осиповичский».

Источник: Минобороны

По информации пресс-службы Минобороны, данная система прошла углубленную модернизацию на отечественных предприятиях ВПК, в ходе которой были значительно улучшены тактико-технические характеристики. Обновленная РСЗО приобрела новые шасси, были установлены современные средства навигации, связи, передачи данных, позиционирования и др.

В ведомстве заверили, что результат модернизации боевой машины «оправдал все ожидания».

В скором времени пройдут государственные испытания, после которых решится вопрос о постановке боевых машин в Вооруженные Силы.