Всемирный банк: темпы роста экономики Беларуси будут замедляться

В 2019—2021 годах темпы роста белорусской экономики будут замедляться. Такой прогноз приводится в октябрьском отчете об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии, который подготовил Всемирный банк.

Согласно прогнозу Всемирного банка, после экономического роста на 3% в 2018 году рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 1,5%, в 2020-м — 1,3%, в 2021-м — 1,2%.

Беларусь, предполагает Всемирный банк, в 2019 году войдет в регионе в число аутсайдеров по темпам экономического роста. Из 24 стран Европы и Центральной Азии, которые проанализировал Всемирный банк, Беларусь по темпам экономического роста займет 22-е место. На 23-м Россия, в которой, по прогнозу Всемирного банка, рост экономики составит 1%, на 24-м — Турция (с нулевым темпом роста).