Под Минском могут построить центр для мигрантов на деньги ЕС
Один из двух центров для содержания нерегулярных мигрантов могут построить возле национального аэропорта Минск.
Об этом сообщил национальный координатор программ представительства Международной организации по миграции в Беларуси Павел Холод на брифинге в Минске.
Он напомнил, что центры будут построены в рамках пятилетнего проекта «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов», реализация которого началась осенью 2018 года. Проект финансируется ЕС и реализуется МОМ совместно с МВД и Госпогранкомитетом Беларуси. Бюджет проекта составляет 7 млн евро.
Один из центров планируется построить на базе Полоцкого пограничного отряда. «Сейчас завершается стадия проектирования. Ожидаем, что в апреле сможем начать строительство. Центр рассчитан на 40 человек», — сказал Холод.
Место строительства второго центра еще не определено. По словам Холода, его планировалось построить в Гродненской области, но сейчас рассматривается возможность его строительства под Минском. Это связано в том числе и с тем, объяснил Холод, что большинство нерегулярных мигрантов возвращают на родину через аэропорт.
«До конца года мы определимся с местом. Строительство планируем начать во второй половине следующего года», — сообщил Холод. По его словам, центр будет рассчитан на 70 человек.
Холод также отметил, что в рамках проекта ведется работа по изменению законодательной базы в Беларуси, в частности, речь идет о внесении изменений в закон о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства.