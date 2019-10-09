В Минске задержали присвоившего кошелек иностранца таксиста

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 9 октября 32-летнего таксиста, который присвоил кошелек клиента.

Источник: minsk.mvd.gov.by

По информации ГУВД Мингорисполкома, трое иностранцев, приехав на обучение в столицу, поехали на такси от аэропорта в общежитие. Один из клиентов обронил в авто свой кошелек, в котором находились документы и 2130 рублей. Обратившись в службу поддержки такси, молодым людям удалось связаться с таксистом, но тот заверил, что забытых вещей не находил.

Сотрудникам отдела угрозыска удалось установить, что выпавший кошелек таксист забрал себе: по месту жительства мужчины были обнаружены документы пострадавшего, а также кошелек.