В Минске задержали присвоившего кошелек иностранца таксиста

/ Общество
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Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 9 октября 32-летнего таксиста, который присвоил кошелек клиента.

Источник: minsk.mvd.gov.by

По информации ГУВД Мингорисполкома, трое иностранцев, приехав на обучение в столицу, поехали на такси от аэропорта в общежитие. Один из клиентов обронил в авто свой кошелек, в котором находились документы и 2130 рублей. Обратившись в службу поддержки такси, молодым людям удалось связаться с таксистом, но тот заверил, что забытых вещей не находил.

Сотрудникам отдела угрозыска удалось установить, что выпавший кошелек таксист забрал себе: по месту жительства мужчины были обнаружены документы пострадавшего, а также кошелек.
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Тэги: таксист кража иностранцы туристы Город: Минск

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