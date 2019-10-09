Девушка, снимавшая квартиру, похитила у хозяйки деньги, отложенные на смерть

Уголовное дело за кражу возбуждено в отношении жительницы одного из агрогородков Гродненского района.

Девушка 1994-го года подозревается в том, что украла и растратила большую сумму денег хозяйки квартиры, которую арендовала вместе со своим сожителем.

Престарелая хозяйка отложила определенную сумму на случай своей смерти, об этом были извещены ее родственники. Но когда женщина скончалась, найти эти деньги они не смогли.