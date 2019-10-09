Девушка, снимавшая квартиру, похитила у хозяйки деньги, отложенные на смерть
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Уголовное дело за кражу возбуждено в отношении жительницы одного из агрогородков Гродненского района.
Девушка 1994-го года подозревается в том, что украла и растратила большую сумму денег хозяйки квартиры, которую арендовала вместе со своим сожителем.
Престарелая хозяйка отложила определенную сумму на случай своей смерти, об этом были извещены ее родственники. Но когда женщина скончалась, найти эти деньги они не смогли.
Как выяснилось, деньги на смерть — 2100 долларов — обнаружила квартирантка. Она решила не отдавать эти деньги родственникам покойной, а потратила на собственные нужды. В том числе помогла сожителю оплатить покупку автомобиля,