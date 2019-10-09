Перформансом Алексея Кузьмича занялись правоохранительные органы

/ Культура
Просмотров: 56

Правоохранительными органами будет дана правовая оценка действий художника Алексея Кузьмича во время открытия выставки «Присутствие» в помещении Национального центра современного искусства (НЦСИ).


Как минский художник Министерством культуры вертел

Напомним, 3 октября на открытии выставки один из ее участников художник Алексей Кузьмич устроил перформанс. В знак протеста против того, что в отношении его работ под, как он считает, влиянием Министерства культуры была применена цензура, Кузьмич, раздевшись догола, повесил на свой эрегированный половой орган табличку с надписью «Министерство культуры».

По заявлению НЦСИ, Кузьмич «допустил действия, оскорбляющие Министерство культуры Республики Беларусь, а также причинившие значительный ущерб деловой репутации центра».

«Национальный центр заявляет о полной непричастности к данной акции, и резко осуждает любые действия и акции, проявляющие циничное неуважение к обществу и его государственным институтам», — говорится в сообщении на сайте НЦСИ.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НЦСИ перформанс Персона: Алексей Кузьмич-младший

Другие материалы на эту тему:

Как минский художник Министерством культуры вертел

Как минский художник Министерством культуры вертел

Заправки А-100 украсят картины белорусских художников

Заправки А-100 украсят картины белорусских художников

За акцию в Освенциме двух белорусов приговорили к польской тюрьме

За акцию в Освенциме двух белорусов приговорили к польской тюрьме

Осквернение музея и убийство овцы. Белорусов судят за акцию в Освенциме

Осквернение музея и убийство овцы. Белорусов судят за акцию в Освенциме