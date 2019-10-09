Перформансом Алексея Кузьмича занялись правоохранительные органы

Правоохранительными органами будет дана правовая оценка действий художника Алексея Кузьмича во время открытия выставки «Присутствие» в помещении Национального центра современного искусства (НЦСИ).

Напомним, 3 октября на открытии выставки один из ее участников художник Алексей Кузьмич устроил перформанс. В знак протеста против того, что в отношении его работ под, как он считает, влиянием Министерства культуры была применена цензура, Кузьмич, раздевшись догола, повесил на свой эрегированный половой орган табличку с надписью «Министерство культуры».

По заявлению НЦСИ, Кузьмич «допустил действия, оскорбляющие Министерство культуры Республики Беларусь, а также причинившие значительный ущерб деловой репутации центра».