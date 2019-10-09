Жителя Быховского района приговорили к 22 годам колонии за убийство пенсионерки

Могилевский областной суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с конфискацией имущества.

Фото: СК

По информации областного УСК, убийство 89-летней сельчанки произошло 1 декабря 2018 года в деревне Ухлясть Быховского района.

Согласно материалам уголовного дела, в день убийства 30-летний мужчина пришел домой к пенсионерке и стал требовать деньги и спиртное. Получив отказ, злоумышленник толкнул потерпевшую и нанес ей несколько ударов по голове. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.

Преступник украл у потерпевшей 115 рублей, бутылку водки, кошелек и сумку.