Житель Лунинца предлагал через соцсеть секс несовершеннолетним
Мужчина 1988 года рождения переписывался с подростками во «Вконтакте» на интимные темы, а впоследствии предлагал секс.
По данным пресс-службы МВД, одной из пострадавших значится девочка, которой нет 16 лет. Мужчина отправлял ей порнографию. Жителя райцентра проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Подозреваемого задержали и отправили в ИВС.
|За 9 месяцев этого года в Беларуси пресекли деятельность 285 педофилов, которые совершили 598 преступлений в отношении 444 детей.