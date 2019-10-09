Житель Лунинца предлагал через соцсеть секс несовершеннолетним

Мужчина 1988 года рождения переписывался с подростками во «Вконтакте» на интимные темы, а впоследствии предлагал секс.

По данным пресс-службы МВД, одной из пострадавших значится девочка, которой нет 16 лет. Мужчина отправлял ей порнографию. Жителя райцентра проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Подозреваемого задержали и отправили в ИВС.