Житель Лунинца предлагал через соцсеть секс несовершеннолетним

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Мужчина 1988 года рождения переписывался с подростками во «Вконтакте» на интимные темы, а впоследствии предлагал секс.

По данным пресс-службы МВД, одной из пострадавших значится девочка, которой нет 16 лет. Мужчина отправлял ей порнографию. Жителя райцентра проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Подозреваемого задержали и отправили в ИВС.

За 9 месяцев этого года в Беларуси пресекли деятельность 285 педофилов, которые совершили 598 преступлений в отношении 444 детей.

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Тэги: педофилия ВКонтакте Город: Лунинец

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