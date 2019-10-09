«Хочу выть и плакать». Вышла книга о болезни Жанны Фриске от первого лица

Друг семьи Геннадий Куркин опубликовал отрывки из первой главы новой книги о Жанне Фриске.

Сценарист попытался от имени самой Фриске рассказать о том, как она узнала, что больна раком мозга, о борьбе с тяжелой болезнью.

Автор затрагивает период, когда Фриске и ее гражданский муж Дмитрий Шепелев отправились в Нью-Йорк, где им предложили экспериментальное лечение. «Если вы читаете это, значит, меня уже нет», — так начинается первая глава книги.

Стало известно, как начала развиваться болезнь. «Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было мучительно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом исходит из меня жизнь; мы отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения. И нам это вполне удалось — сомнений не осталось, мне прописали скорую и неизбежную смерть», — значится в книге.

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.