Три сепаратиста ДНР получили по девять лет тюрьмы

В Донецкой области к девяти годам лишения свободы осуждены три пророссийских сепаратиста, задержанные украинскими спецслужбами в прошлом году.

По информации пресс-службы СБУ, следователи установили, что трое жителей Донецкой области в 2014 году решили заработатьденег и вступили в т.н. Казачий союз войска Донского. Они были стрелками и разведчиками и участвовали в боевых действиях против сил АТО.

Впоследствии они сбежали от своих главарей и скрывались у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Суд признал задержанных виновными в совершении преступления по статье об участии в террористической деятельности и приговорил каждого к девяти годам лишения свободы.