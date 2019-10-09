Три сепаратиста ДНР получили по девять лет тюрьмы

/ Мир
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В Донецкой области к девяти годам лишения свободы осуждены три пророссийских сепаратиста, задержанные украинскими спецслужбами в прошлом году.


Контрразведчики Службы безопасности Украины выкрали в ЛНР сепаратиста

По информации пресс-службы СБУ, следователи установили, что трое жителей Донецкой области в 2014 году решили заработатьденег и вступили в т.н. Казачий союз войска Донского. Они были стрелками и разведчиками и участвовали в боевых действиях против сил АТО.

Впоследствии они сбежали от своих главарей и скрывались у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Суд признал задержанных виновными в совершении преступления по статье об участии в террористической деятельности и приговорил каждого к девяти годам лишения свободы.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Украина-Россия ООС ДНР СБУ Город: Донецк

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