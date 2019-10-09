Российского пенсионера осудили на 12 лет за «шпионаж в пользу Украины»

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Ростовский областной суд приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково Владимира Моргунова к 12 годам колонии за государственную измену.


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По информации пресс-службы суда, Моргунову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

По данным управления ФСБ по Ростовской области РФ, пенсионер передавал информацию «сотруднику иностранной спецслужбы», встречаясь с ним на украинской стороне.

Фигуранта задержали в ноябре 2018 года.
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Тэги: госизмена Украина-Россия шпионаж Персона: Владимир Моргунов Город: Ростов-на-Дону

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