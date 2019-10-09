Российского пенсионера осудили на 12 лет за «шпионаж в пользу Украины»

Ростовский областной суд приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково Владимира Моргунова к 12 годам колонии за государственную измену.

По информации пресс-службы суда, Моргунову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

По данным управления ФСБ по Ростовской области РФ, пенсионер передавал информацию «сотруднику иностранной спецслужбы», встречаясь с ним на украинской стороне.

Фигуранта задержали в ноябре 2018 года.