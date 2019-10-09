Минская «Юность» обыграла финский «Пеликанс» в Лиге чемпионов

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Белорусские хоккеисты были сильнее в выездном матче со счетом 4:2

Минчане пропустили первыми: на 2-й минуте забил Хари. Затем наши хоккеисты отличились четырежды подряд: на 6-й минуте шайбу забросил Цыганов, на 23-й — Стефанович, на 33-й — Лопачук, на 50-й — снова Стефанович. Хозяева сократили отставание на 51-й усилиями Илонена.

В заключительном туре 15 октября эти команды сыграют в Минске.

В группе D после пяти матчей у «Лозанны» 9 очков, «Оцеларжи» и «Юности» — по 8, у «Пеликанс» — 5.
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Тэги: ХК Юность белорусский хоккей Беларусь-Финляндия хоккейная Лига чемпионов

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