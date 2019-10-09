Конституционный суд признал необходимость правового регулирования письменных разъяснений применения нормативных актов

Конституционный суд признал необходимым внести в закон «О нормативных правовых актах» изменения, направленные на установление юридической силы и характера письменных разъяснений применения нормативных правовых актов.

По информации пресс-службы Республиканского союза промышленников и предпринимателей, решением Конституционного суда Совету министров предложено подготовить законопроект об изменении закона «О нормативных правовых актах» и внести его в установленном порядке в Палату представителей.

Такое решение Конституционный суд принял в ответ на обращение РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация», подготовленного совместно с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей.

Как пояснили в РСПП, суть обращения была в том, что нормы законов, делегирующие органам исполнительной власти право (возлагающие обязанность) давать разъяснения по вопросам применения законодательства, не содержат положений, определяющих правовой статус таких разъяснений как имеющих нормативный характер. Они также не устанавливают ответственность исполнительной власти за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой обязанности, не гарантируют субъектам хозяйствования судебную защиту их прав и законных интересов.

По информации РСПП, Конституционный суд пришел к выводу, что в законе «О нормативных правовых актах» действительно имеется правовая неопределенность в правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов, подготавливаемых уполномоченными государственными органами и организациями. По мнению суда, «указанный дефект правового регулирования порождает возможность неоднозначного понимания норм права и их неединообразного применения, что может повлечь нарушение конституционных гарантий реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, а также причинение вреда личности или имуществу гражданина либо юридического лица».

Комментируя данное решение, председатель БНПА и РСПП Александр Швец отметил, что «это можно расценивать как очень важную, но все же промежуточную победу, так как предстоит еще большая работа для того, чтобы соответствующие изменения в закон были подготовлены и внесены в парламент».