Минское «Динамо» проиграло аутсайдеру КХЛ

Одноименный рижский клуб на домашней площадке оказался сильнее со счетом 3:2.

Рижане вели 2:0 после забитых шайб Эштоном на 4-й минуте и Майей — на 8-й. Еременко отставание сократил спустя 11 секунд, но на 10-й минуте Эштон оформил дубль. Андрей Костицын на 53-й минуте установил итоговый счет. Последние две минуты игры минчане играли без вратаря, много бросали по чужим воротам, но сравнять счет не смогли.

У латвийского клуба прервалась серия из восьми поражений подряд. Рижские динамовцы даже после сегодняшней победы занимают последнее 24-е место в КХЛ. Минчане стали 16-ми.

Сегодня вечером минская «Юность» одержала важную гостевую победу в Лиге чемпионов и сохранила шанс на выход из группы.