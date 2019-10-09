Девятилетнего американца обвинили в массовом убийстве

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Следствие считает, что ребенок намеренно устроил пожар, в котором погибли трое детей и двое взрослых.

Пожар произошел в апреле 2019 года в трейлер-парке в Иллинойсе, сообщает Sky News со ссылкой на заявление прокурора.

ФБР классифицирует убийство массовым, если речь идет более, чем о трех жертвах. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись такому юному фигуранту. В США в большинстве штатов нет минимального возраста наступления уголовной ответственности, так что теоретически ребенок в любом возрасте может стать фигурантом уголовного дела.
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Тэги: массовое убийство иллинойс Город: Чикаго

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