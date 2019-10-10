Сборная Беларуси (U-19) по футболу добилась ничьей в Шотландии, уступая два мяча

Матч 1-го раунда основного раунда квалификации чемпионата Европы-2019 завершился на стадионе «Кэпилоу Парк» в Гриноке со счетом 2:2.

На 12-й минуте у хозяев отличился Паттерсон, а на 20-й с пенальти забил Авокойя-Мебуде. Прищепа на 34-й отставание сократил, а Давыскиба на 54-й счет сравнял. С 80-й минуты гости играли без удаленного Сотникова.

В другом матче группы команда Германии со счетом 3:0 одолела Андорру. С немцами наши футболисты сыграют 12 октября. Путевки в элитный раунд квалификации получат по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также лучший коллектив среди занявших третьи места.