Курды отчитались об отражении наземной атаки Турции

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Арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абъяд.

Об этом заявил официальный представитель СДС Мустафа Бали в «Твиттере». «Наземное нападение турецких сил было отражено нашими бойцами в Телль-Абъяде», — отметил он.

По информации государственного телевидения Сирии, в настоящее время наблюдается артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами СДС по обе стороны границы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 9 октября о начале новой операции в Сирии против курдов и исламистов.
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Тэги: Турция-Сирия война в Сирии курды

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