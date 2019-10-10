Курды отчитались об отражении наземной атаки Турции

Арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абъяд.

Об этом заявил официальный представитель СДС Мустафа Бали в «Твиттере». «Наземное нападение турецких сил было отражено нашими бойцами в Телль-Абъяде», — отметил он.

Ground attack by Turkish forces has been repelled by SDF fighters in Til Abyad. No advance as of now. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 9, 2019

По информации государственного телевидения Сирии, в настоящее время наблюдается артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами СДС по обе стороны границы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 9 октября о начале новой операции в Сирии против курдов и исламистов.