Могерини положительно отозвалась о формуле Штайнмайера

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини считает, что формула Штайнмайера может привести к «некоторому прогрессу» в реализации Минских соглашений всеми сторонами.

Политик выступила на пленарном заседании Европарламента в ходе обсуждения политической ситуации в Украине, передает NV.ua .

«Результат заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 1 октября в Минске, по так называемой формуле Штайнмайера — это шаг, который, как можно надеяться, может привести к некоторому прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами», — заявила она.

При этом Могерини подчеркнула, что Минские договоренности «остаются центральными в достижении прочного мирного решения конфликта на востоке Украины».

«Крайне важно поддерживать прогресс в разведении сил и строительства моста в Станице Луганской. Нам необходимо прочное прекращение огня для достижения конечной цели — восстановления контроля Украины над всей ее территорией», — уверена политик.

Высокий представитель еще раз обозначила позицию ЕС: «Крым — это Украина, Донбасс — это Украина».