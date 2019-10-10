Житель Витебска обокрал двух туристок из России

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Инцидент произошел 4 августа: 42-летний белорус заметил возле своего дома двух незнакомок и завязал с ними общение.

По информации областного УСК, 31- и 46-летняя туристки пригласили нового знакомого выпить в снятой ими в этом же доме квартире. Спустя время ловелас забрал у россиянок 20 000 российских рублей и сотовый телефон. На следующий день иностранки обратились в милицию.

Оказалось, их знакомый только за кражи был судим девять раз. Сейчас он находится в СИЗО, уголовное дело уже передано прокурору для направления в суд.
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Тэги: вор кража российские туристы Беларусь-Россия Город: Витебск

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