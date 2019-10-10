Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских комбинатов

Ведомство отменило введенные ранее ограничения на импорт молока и молочной продукции наливом с любанского филиала Слуцкого сыродельного комбината.

Кроме того, «учитывая ходатайство белорусской стороны», возобновляются поставки сухого цельного молока, сухого частично обезжиренного молока и сухого обезжиренного молока (в упаковке 250 и 500 г) с Глубокского молочноконсервного комбината, сообщил Россельхознадзор.

Решение принято «на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия».