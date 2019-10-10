Россия запретила въезд в Беларусь более чем миллиону человек

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В список лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, включено 1 млн 142 тыс. человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.


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По его словам, большая часть списка сформирована Российской Федерацией. Беларусь внесла 138 тыс. человек. По линии МВД внесено 16 тысяч, КГБ — 15, Госпогранкомитетом — 7.

Замглавы МВД также сообщил, что в 2018 году в Беларусь въехало 4 млн 800 тыс. иностранных граждан, выехало чуть более 5 млн. За первую половину текущего года в Беларусь въехало 2 млн 300 тыс. иностранцев, выехало 2 млн 400 тыс.
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Тэги: Беларусь-Россия запрет на въезд в Беларусь Персона: Иван Подгурский

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