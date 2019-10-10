Минфин оценил потери Беларуси в 2020-м от налогового маневра в 400 млн долларов

Министерство финансов Беларуси оценивает потери из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в 400 млн долларов.

Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Ермолович 10 октября в Палате представителей.

«На следующий год потери будут 800 млн долларов с учетом накопленных 400 млн в этом году, еще 400 млн на следующий. 800 млн — это суммарно для экономики», — сказал он.

На вопрос, есть ли какие-то подвижки в переговорах с Россией по компенсации потерь, Ермолович сказал: «Мы пока в процессе».