Минфин оценил потери Беларуси в 2020-м от налогового маневра в 400 млн долларов

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Министерство финансов Беларуси оценивает потери из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в 400 млн долларов.


Беларуси грозят значительные нефтяные потери

Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Ермолович 10 октября в Палате представителей.

«На следующий год потери будут 800 млн долларов с учетом накопленных 400 млн в этом году, еще 400 млн на следующий. 800 млн — это суммарно для экономики», — сказал он.

На вопрос, есть ли какие-то подвижки в переговорах с Россией по компенсации потерь, Ермолович сказал: «Мы пока в процессе».
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Тэги: налоговый маневр Персона: Максим Ермолович

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