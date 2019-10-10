Белстат объяснил, почему не всем удается пройти перепись онлайн

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На 10 октября 773 тысячи граждан Беларуси переписались через интернет, впрочем, совладать с сайтом перепись.бел получается не у всех.

«Пять раз различными вариантами вводил личный номер на сайте онлайн-переписи. Использовал и латиницу, и русские буквы. После буквы А писал и ноль, и букву O. К сожалению, увидел сообщение, что мои данные не значатся в системе. В итоге после пяти безрезультатных попыток меня заблокировали на пять минут, — рассказал позвонивший в редакцию агентства «Минск-Новости» читатель.


Перепись населения 2019 в Беларуси. Как переписаться онлайн

Заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская ответила, что банковские работники могли ошибиться в написании личного номера, сообщая его в электронную систему МСИ. Возможен и другой вариант: клиент, регистрируя карточку в банке, указал домашний телефон, а теперь сообщения от банка приходят к нему на мобильный. Подобные действия могут также повлиять на корректность данных, которые вводятся на сайте переписи.

Как правило, жалобы идут от клиентов «Беларусбанка» и «Белинвестбанка», рассказала представитель Белстата.

Позвонив по телефону 141, в течение суток данные личного номера оперативно внесут в МСИ.

Сюжет: Перепись населения 2019 года
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Тэги: перепись-2019 Белстат Персона: Жанна Василевская

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