Белстат объяснил, почему не всем удается пройти перепись онлайн

На 10 октября 773 тысячи граждан Беларуси переписались через интернет, впрочем, совладать с сайтом перепись.бел получается не у всех.

«Пять раз различными вариантами вводил личный номер на сайте онлайн-переписи. Использовал и латиницу, и русские буквы. После буквы А писал и ноль, и букву O. К сожалению, увидел сообщение, что мои данные не значатся в системе. В итоге после пяти безрезультатных попыток меня заблокировали на пять минут, — рассказал позвонивший в редакцию агентства «Минск-Новости» читатель.

Заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская ответила, что банковские работники могли ошибиться в написании личного номера, сообщая его в электронную систему МСИ. Возможен и другой вариант: клиент, регистрируя карточку в банке, указал домашний телефон, а теперь сообщения от банка приходят к нему на мобильный. Подобные действия могут также повлиять на корректность данных, которые вводятся на сайте переписи.

Как правило, жалобы идут от клиентов «Беларусбанка» и «Белинвестбанка», рассказала представитель Белстата.

Позвонив по телефону 141, в течение суток данные личного номера оперативно внесут в МСИ.