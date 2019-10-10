«Я давно хотел спросить». Зеленский раскритиковал одно из ведущих СМИ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул «Новое время» в том, что генеральным директором инвестиционной компании Dragon Capital, владеющей изданием, является гражданин Чехии Томаш Фиала.

Зеленский разразился критикой в адрес медиа во время пресс-марафона 10 октября, после того как журналист Иван Верстюк задал тому вопрос о будущем системы физических лиц-предпринимателей в Украине, передает NV.ua .

«Я давно хотел спросить: а откуда деньги у вашей компании — НВ? Западные? Фиала? Он гражданин Украины?» — спросил президент журналиста, и в ответ на то, что Томаш Фиала является гражданином Чехии, продолжил: «Я имею в виду, что украинские средства массовой информации финансируются иностранными компаниями. Я правильно сейчас понимаю?».

После этого Верстюк объяснил Зеленскому, что Dragon Capital является украинской компанией, а все бизнес-активы инвестора Томаша Фиалы находятся на территории Украины. Тогда Зеленский упрекнул гендиректора компании в том, что соответствующие активы в прошлом якобы принадлежали окружению президента-беглеца Виктора Януковича.

«Вы имеете в виду все те активы, после того как господин Янукович сбежал, которые покупала компания Dragon Capital? <...> Причем здесь Янукович? Ну, это отдельные истории, это такое, да… Причем? Да… Я к чему: во-первых, я всегда говорил о средствах массовой информации, что они должны быть независимыми и украинскими. <...> Вы не думаете, что средства массовой информации и их независимость, которые должны быть все проукраинскими, что там конечными бенефициарами должны быть граждане Украины? Могут быть иностранцы: приезжайте, например — меняйте паспорт свой, сдавайте паспорт (двойного гражданства нет), и тогда вы защищаете интересы Украины, особенно в вопросе информационной независимости», — сказал Зеленский.

В ответ на эту фразу президента журналист ответил: «Мне кажется, лучше пусть медиа владеют граждане ЕС, чем коррумпированные олигархи».

Издание «Новое время» основала в 2014 году команда ранее ведущего СМИ Украины «Корреспондента», уволившаяся в знак протеста против продажи издания миллионеру Сергею Курченко (после Майдана переехал в Россию).