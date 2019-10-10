Минтранс подтвердил полеты Wizz Air из Минска с весны 2020 года

Венгерский лоукостер Wizz Air начнет полеты между Минском и Будапештом, сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, подтвердив, таким образом, ранее озвученную информацию.

«С весны — Будапешт. Других направлений пока не будет», — сказал он.

По словам Авраменко, Беларусь ведет переговоры с разными лоукост-компаниями. «Мы активно занимаемся, — сказал министр. — Наша цель — развитие областных аэропортов, определяем и прорабатываем с лоукост-компаниями возможность летать в областные аэропорты. Все зависит от того, как будет складываться их экономика. Они принимают в конечном счете решение об открытии того или иного маршрута исходя из коммерческой заинтересованности. Система лоукост-компаний сложная по своей структуре, и в каждом конкретном случае для каждой конкретной страны условия абсолютно разные, надо смотреть».

Wizz Air — венгерская бюджетная авиакомпания. Работает главным образом на рынке Центральной Европы и предлагает пассажирам рейсы по более чем 600 маршрутам из 25 базовых аэропортов региона.