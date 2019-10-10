Беларусь хочет обсудить с МВФ новую программу поддержки структурных реформ

На следующей неделе Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом возможность реализации новой программы для поддержки структурных реформ, сообщает БелаПАН .

«База для переговоров есть. Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», — сообщил журналистам 10 октября в Палате представителей министр финансов Максим Ермолович.

По его словам, дорожная карта реформ разработана совместно со Всемирным банком.

«Мы считаем, что это может стать базой для того, чтобы в целом саму дорожную карту поддержать некими ресурсами или в рамках программы, или вне рамок программы, но с точки зрения ее наполнения — этот документ, в принципе, очень реальный к исполнению», — сказал Ермолович.

На вопрос о возможном размере кредита от МВФ Ермолович ответил: «Пока рано говорить об объеме финансирования».