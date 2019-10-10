Беларусь хочет обсудить с МВФ новую программу поддержки структурных реформ

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На следующей неделе Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом возможность реализации новой программы для поддержки структурных реформ, сообщает БелаПАН.


МВФ дал рекомендации правительству Беларуси

«База для переговоров есть. Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», — сообщил журналистам 10 октября в Палате представителей министр финансов Максим Ермолович.

По его словам, дорожная карта реформ разработана совместно со Всемирным банком.

«Мы считаем, что это может стать базой для того, чтобы в целом саму дорожную карту поддержать некими ресурсами или в рамках программы, или вне рамок программы, но с точки зрения ее наполнения — этот документ, в принципе, очень реальный к исполнению», — сказал Ермолович.

На вопрос о возможном размере кредита от МВФ Ермолович ответил: «Пока рано говорить об объеме финансирования».

 
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Тэги: кредит МВФ Персона: Максим Ермолович

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