Дефицит госбюджета на 2020 год предполагается в размере около 1 млрд рублей

Его сократили с 1,3% к ВВП до 1%, установив более напряженное требование к перечислению части прибыли госпредприятий в бюджет.

Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович 10 октября в Палате представителей.

«Где-то в районе 1% к ВВП планируется дефицит. Это до 1 млрд рублей, — сказал он. — Сократили дефицит бюджета с 1,3% к ВВП до 1%, установив более напряженное требование к перечислению части прибыли государственных предприятий в бюджет».

Ермолович отметил, что в рамках бюджета определены внутренние и внешние источники погашения внешнего долга, который составляет 3,5 млрд долларов с учетом обслуживания. По его словам, на внешних рынках будет заимствовано 75% суммы погашения.

Министр подчеркнул, что существенное влияние на формирование бюджета оказывает налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. «У нас в 2020 году по сравнению с 2019-м доходы консолидированного бюджета практически не возрастают, — сказал он. — Несмотря на то что экономика растет, растет в номинальном выражении ВВП, доходы бюджета остаются при этом в номинальном выражении практически неизменными. Поэтому оказывает влияние налоговый маневр с точки зрения формирования доходов бюджета по вывозным таможенным пошлинам на нефтепродукты, выработанные из российской нефти. И к этой ситуации бюджет мы вынуждены адаптировать и постепенно сокращать государственную поддержку и проводить более жесткую бюджетную политику, более рационально и экономно использовать каждый бюджетный рубль».

Ермолович также сообщил, что проект бюджета на следующий год планируется направить в парламент до конца октября.