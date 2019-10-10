Центризбирком зарегистрировал всех кандидатов в члены Совета Республики

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Соответствующее решение принято на заседании 10 октября.

«При подготовке к заседанию мы изучили документы, поданные областными исполнительными комитетами и облсоветами, и пришли к тому, что выдвижение в члены Совета Республики по всем регионам состоялось абсолютно законно и не вызывает никаких вопросов по легитимности лиц, которые выдвинуты кандидатами», — сказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Как свидетельствует ранее проведенный БелаПАН анализ списков кандидатов в верхнюю палату парламента, состав СР НС значительно обновится: только девять кандидатов выдвинуто повторно. Это — Олег Руммо, Елена Пантюхова, Александр Ляхов, Виктор Снежицкий, Юрий Деркач, Валерий Гайдукевич, Василий Маркевич, Виктор Чайчиц и Анатолий Щастный.

Выборы в Совет Республики пройдут на безальтернативной основе. Местные советы и соответствующие исполкомы регионов (все области и Минск) выдвигают по восемь кандидатов. 7 ноября на заседаниях местных советов депутатов базового уровня в каждой области и Минского городского совета депутатов пройдет тайное голосование.

Восемь из 64 членов Совета Республики в соответствии с Конституцией назначаются президентом.

Совет Республики — верхняя палата Национального собрания. В ее задачи входит рассмотрение законопроектов, принятых нижней палатой (Палатой представителей).

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Совет Республики выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина Олег Руммо Елена Пантюхова Александр Ляхов Виктор Снежицкий Юрий Деркач Валерий Гайдукевич Василий Маркевич Виктор Чайчиц Анатолий Щастный

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