Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

10 октября Шведская академия назвала лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

Премии за 2018 год удостоена польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук — «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Обладателем Нобелевской премии по литературе 2019 года стал австрийский писатель и драматург Петер Хандке — «за влиятельную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта».

В прошлом году вручение Нобелевской премии по литературе не состоялось. Было решено присудить премию за 2018 год в следующем году.

Такое решение Шведская академия приняла в связи со скандальной ситуацией, связанной с некоторыми членами академии, приведшей к отставке части из них.

«Сложилась ситуация, которая ставит под сомнение решение академии. Это является основанием для того, чтобы отложить вручение премии», — отмечали в правлении Нобелевского фонда.

Нобелевскую премию по литературе не присуждали семь раз: в 1914, 1918, 1935, 1940-1943 гг.