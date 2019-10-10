Политолога Сыроежкина осудили в Казахстане за госизмену на 10 лет колонии

/ Мир
Просмотров: 174

В КНБ РК прокомментировали приговор казахстанскому политологу Константину Сыроежкину, который был осужден на 10 лет колонии особого режима.

Фото: Knews.kg

По информации пресс-службы ведомства, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы гражданин Казахстана 1956 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК «Государственная измена» и осужден к 10 годам лишения свободы.

Политолога арестовали в феврале 2019 года, то есть до президентских выборов, а это означает, что дал добро на судебный процесс Нурсултан Назарбаев.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: госизмена Казахстан политолог Персона: Константин Сыроежкин Город: Алматы

Другие материалы на эту тему:

Появились жуткие кадры из Арыси, города, который может взлететь на воздух

Появились жуткие кадры из Арыси, города, который может взлететь на воздух

Чего ждать от нового президента Казахстана?

Чего ждать от нового президента Казахстана?

Казнет шутит: ехал Нурсултан через Нурсултан

Казнет шутит: ехал Нурсултан через Нурсултан

Транзит власти. Назарбаев ушел, чтобы остаться

Транзит власти. Назарбаев ушел, чтобы остаться