Политолога Сыроежкина осудили в Казахстане за госизмену на 10 лет колонии

В КНБ РК прокомментировали приговор казахстанскому политологу Константину Сыроежкину, который был осужден на 10 лет колонии особого режима.

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По информации пресс-службы ведомства, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы гражданин Казахстана 1956 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК «Государственная измена» и осужден к 10 годам лишения свободы.

Политолога арестовали в феврале 2019 года, то есть до президентских выборов, а это означает, что дал добро на судебный процесс Нурсултан Назарбаев.