Беларусь направила России предложения по балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год

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Беларусь направила России свои предложения по индикативным балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год, сообщил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков в Палате представителей.

«Индикативные балансы на следующий год сейчас находятся на рассмотрении в Российской Федерации, — сказал он. — По чувствительным позициям, таким как масла, было много обращений. Мы направили в Россию все заявки, которые получили от наших предприятий. Предусматривается увеличение. Рассчитываем, что Россия здесь поддержит наше предложение».


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Бунаков также сообщил, что в 2020 году Беларусь рассчитывает на сохранение объемов поставок российской нефти на уровне 24 млн тонн. При этом вопрос о сохранении т.н. «перетаможки» в объеме 6 млн тонн планируется решить до конца года.

Россия в 2017 году с целью компенсации высоких, по мнению Минска, цен на газ предоставила Беларуси возможность зачислять в свой бюджет таможенную пошлину от 6 млн тонн нефти («перетаможка»). Белорусско-российские договоренности в нефтегазовой сфере истекают в этом году.
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Тэги: поставки нефтепродуктов Персона: Андрей Бунаков

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