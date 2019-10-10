Беларусь направила России предложения по балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год

Беларусь направила России свои предложения по индикативным балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год, сообщил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков в Палате представителей.

«Индикативные балансы на следующий год сейчас находятся на рассмотрении в Российской Федерации, — сказал он. — По чувствительным позициям, таким как масла, было много обращений. Мы направили в Россию все заявки, которые получили от наших предприятий. Предусматривается увеличение. Рассчитываем, что Россия здесь поддержит наше предложение».

Бунаков также сообщил, что в 2020 году Беларусь рассчитывает на сохранение объемов поставок российской нефти на уровне 24 млн тонн. При этом вопрос о сохранении т.н. «перетаможки» в объеме 6 млн тонн планируется решить до конца года.

Россия в 2017 году с целью компенсации высоких, по мнению Минска, цен на газ предоставила Беларуси возможность зачислять в свой бюджет таможенную пошлину от 6 млн тонн нефти («перетаможка»). Белорусско-российские договоренности в нефтегазовой сфере истекают в этом году.