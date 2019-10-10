У Ермошиной есть ощущение, что наблюдатели «просто ищут повод пожаловаться»

/ Выборы
Просмотров: 135

В ходе нынешней парламентской кампании международные наблюдатели пока не подали ни одной жалобы, сообщила журналистам 10 октября председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Национальные наблюдатели подают обращения, — сказала она. — Однако я могу сказать, что большая часть обращений является настолько несущественной, что ощущение того, что просто национальные наблюдатели ищут повод пожаловаться».

«Например, нам поступило из прокуратуры обращение (переслали от одного из наблюдателей), он возмущается тем, что удостоверение члена областной комиссии подписано не председателем облисполкома, а председателем облсовета. Как вы сами понимаете, это даже не нарушение, а вкусовые предпочтения наблюдателя», — привела пример Ермошина, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина

Другие материалы на эту тему:

Выборы-2019. Власть выписала оппозиции традиционный диагноз — непроходимость

Выборы-2019. Власть выписала оппозиции традиционный диагноз — непроходимость

703 гражданина Беларуси хотят стать депутатами Палаты представителей

703 гражданина Беларуси хотят стать депутатами Палаты представителей

Однопартийцы отказались выдвинуть Канопацкую кандидатом в депутаты

Однопартийцы отказались выдвинуть Канопацкую кандидатом в депутаты

Мария Василевич: Мужчины боятся активных женщин. Особенно с короной на голове!

Мария Василевич: Мужчины боятся активных женщин. Особенно с короной на голове!