У Ермошиной есть ощущение, что наблюдатели «просто ищут повод пожаловаться»
В ходе нынешней парламентской кампании международные наблюдатели пока не подали ни одной жалобы, сообщила журналистам 10 октября председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
«Национальные наблюдатели подают обращения, — сказала она. — Однако я могу сказать, что большая часть обращений является настолько несущественной, что ощущение того, что просто национальные наблюдатели ищут повод пожаловаться».
«Например, нам поступило из прокуратуры обращение (переслали от одного из наблюдателей), он возмущается тем, что удостоверение члена областной комиссии подписано не председателем облисполкома, а председателем облсовета. Как вы сами понимаете, это даже не нарушение, а вкусовые предпочтения наблюдателя», — привела пример Ермошина, сообщает