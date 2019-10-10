У Ермошиной есть ощущение, что наблюдатели «просто ищут повод пожаловаться»

В ходе нынешней парламентской кампании международные наблюдатели пока не подали ни одной жалобы, сообщила журналистам 10 октября председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Национальные наблюдатели подают обращения, — сказала она. — Однако я могу сказать, что большая часть обращений является настолько несущественной, что ощущение того, что просто национальные наблюдатели ищут повод пожаловаться».