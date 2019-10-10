Беларусь хочет получить миллионы от МВФ

На следующей неделе Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом возможность реализации новой программы для поддержки структурных реформ.

Как заявил министр финансов Максим Ермолович 10 октября в Палате представителей, «база для переговоров есть».

«Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», — сообщил чиновник.

Ермолович отметил, что заседание Совета запланировано на следующую неделю.

По его словам, «дорожная карта» реформ разработана совместно со Всемирным банком.

«Мы считаем, что это может стать базой для того, чтобы в целом саму «дорожную карту» поддержать некими ресурсами или в рамках программы, или вне рамок программы, но с точки зрения ее наполнения — этот документ, в принципе, очень реальный к исполнению», — сказал Ермолович.

На вопрос о возможном размере кредита от МВФ Ермолович ответил: «Пока рано говорить об объеме финансирования».

Стоит отметить, что представители Всемирного банка еще недавно заявляли о сохраняющихся разногласиях с правительством Беларуси по ряду направлений «дорожной карты» реформ. Региональный директор банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен 24 сентября в Минске на встрече с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным отметила, что пока остаются разные взгляды на тарифы по теплоснабжению, реформу государственных предприятий, субсидии, директивное кредитование.

Белорусские власти ранее проявляли интерес к новой кредитной программе с МВФ, а также к получению займа Всемирного банка на цели развития. При этом у фонда Беларусь запрашивала кредит на 3 млрд долларов.

В середине 2017 года переговоры с МВФ были поставлены на паузу. Власти и эксперты фонда заявили, что расходятся в понимании скорости реформ, которые необходимо реализовать в стране. В частности, стороны разошлись в оценках масштабов и темпов реформирования сектора госпредприятий, а также относительно тарифов на коммунальные услуги.

В свою очередь Всемирный банк в 2018 году заявил, что возможность предоставления займа на цели развития может быть рассмотрена в случае, если в Беларуси «будет принято политическое решение об осуществлении программы с МВФ».

В самом Международном валютном фонде отмечали, что переговоры по кредитной программе могут возобновиться только после получения соответствующего запроса от белорусских властей.

«Мы должны получить запрос со стороны официальных органов Беларуси, причем они должны быть убеждены в том, что эта программа соответствует лучшим интересам страны. В данный момент официальные органы, видимо, считают, что нет острой необходимости и нужды в этом. Поэтому мы не педалируем этот вопрос», — говорил глава миссии фонда в Беларуси Жак Миньян на брифинге в ноябре 2018 года.