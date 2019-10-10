Точную сумму ущерба из-за поставок «грязной» нефти Беларусь назовет в ноябре

Окончательную сумму компенсации ущерба из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь посчитает после завершения капитального ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, капитальный ремонт на «Нафтане» и Мозырском НПЗ планируется завершить в ноябре.