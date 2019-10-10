Точную сумму ущерба из-за поставок «грязной» нефти Беларусь назовет в ноябре

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Окончательную сумму компенсации ущерба из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь посчитает после завершения капитального ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, капитальный ремонт на «Нафтане» и Мозырском НПЗ планируется завершить в ноябре.

«После этого будет подсчитана окончательная сумма. Этот ущерб будет в том числе включать недополученную прибыль. Он может быть выражен в разной форме, после этого мы приступим к переговорам», — сказал Бунаков, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти Белнефтехим Персона: Андрей Бунаков

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