Точную сумму ущерба из-за поставок «грязной» нефти Беларусь назовет в ноябре
Окончательную сумму компенсации ущерба из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь посчитает после завершения капитального ремонта нефтеперерабатывающих заводов.
Как сообщил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, капитальный ремонт на «Нафтане» и Мозырском НПЗ планируется завершить в ноябре.
«После этого будет подсчитана окончательная сумма. Этот ущерб будет в том числе включать недополученную прибыль. Он может быть выражен в разной форме, после этого мы приступим к переговорам», — сказал Бунаков, сообщает