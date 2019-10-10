Посол Великобритании призвала власти Беларуси отменить смертную казнь

Посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс записала видеообращение к белорусскому правительству с призывом отменить смертную казнь.

Сотрудники посольства Великобритании в Минске выступили против смертной казни

Видео размещено на официальной странице посольства в «Фейсбуке» во Всемирный день против смертной казни, который отмечается 10 октября.

Дипломат рассказала, что в 1965 году британский парламент принял закон о временном запрете на вынесение смертного приговора за убийство и замене его обязательным приговором к пожизненному заключению.

В то время, отметила Перкинс, опросы общественного мнения показывали, что большинство населения Великобритании выступало за сохранение этой меры наказания «в случае жестоких преступлений».

Она напомнила, что, согласно результатам референдума 1996 года в Беларуси, более 80% проголосовавших высказались за сохранение смертной казни, однако «в то время в Беларуси не существовало такой формы наказания, как пожизненное заключение».

«Иногда требуется политическое решение, чтобы изменить общественное мнение по какому-нибудь вопросу, так произошло в Великобритании, — заявила дипломат. — Прошло больше 50 лет, и сейчас поддержка смертной казни среди населения Великобритании упала ниже 50%. Я верю, что в конечном итоге общественное мнение по смертной казни в Беларуси пойдет тем же путем, если уже не пошло».

По словам британского посла, «эмоции, которые сопровождают вопрос смертной казни, понятны, но также ясно и то, что ошибки случаются, а смертная казнь — необратимое наказание».

Беларусь, сказала дипломат, является «частью европейского сообщества», но остается «единственной страной в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь».

«Поэтому я призываю правительство Беларуси принять политическое решение об отмене смертной казни или о введении моратория на ее применение в качестве первого шага», — подытожила Перкинс.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в стране казнили двух человек, еще двое ожидают исполнения смертного приговора.

Накануне Всемирного дня против смертной казни Евросоюз и Совет Европы в очередной раз призвали Беларусь «отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством».