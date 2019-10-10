Мархель назвал состав на матч Беларусь — Эстония

/ Спорт
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Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу назвал состав на сегодняшний поединок с эстонцами.

Встреча пройдет в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

В одиннадцать первых вошли:

  • Гутор, Поляков, Мартынович, Политевич, Матвейчик, Драгун, Маевский, Е.Яблонский, Стасевич, Савицкий, Скавыш.

Еще двенадцать человек остались в запасе:

  • Чичкан, Хаткевич, Наумов, Ковалев, Эбонг, Бахар, Золотов, Лаптев, В.Лисакович, Шевченко, Веретило, Волков.

Встреча начнется в 19:00 на стадионе «Динамо».

По мнению букмекеров явным фаворитом поединка является наша команда.
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Тэги: футбол-сборная Персона: Михаил Мархель Город: Минск

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