Мархель назвал состав на матч Беларусь — Эстония

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу назвал состав на сегодняшний поединок с эстонцами.

Встреча пройдет в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

В одиннадцать первых вошли:

Гутор, Поляков, Мартынович, Политевич, Матвейчик, Драгун, Маевский, Е.Яблонский, Стасевич, Савицкий, Скавыш.

Еще двенадцать человек остались в запасе:

Чичкан, Хаткевич, Наумов, Ковалев, Эбонг, Бахар, Золотов, Лаптев, В.Лисакович, Шевченко, Веретило, Волков.

Встреча начнется в 19:00 на стадионе «Динамо».

По мнению букмекеров явным фаворитом поединка является наша команда.